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15.01.2020 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как в Москве выросли выплаты семьям с детьми

Текст: Александр Мелешенко

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сегодня объявил о запуске ряда мер поддержки рождаемости и семей с детьми в стране. В частности, глава государства предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка и ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо работать по всем направлениям поддержки семей, но акцент необходимо сделать на борьбе с низкими доходами населения. Решить эту проблему отчасти и призваны новые выплаты, а также маткапитал на первого ребенка и обеспечение горячим питанием школьников детей с 1-го по 4-й классы.

Фото: iStock
Президент призвал повысить рождаемость в России

Внедрить новые меры поддержки в виде выплат на детей президент призвал с 1 января 2020 года. Отдельный акцент он сделал на том, что и регионы должны идти в решении этих вопросов навстречу федеральному правительству.

Многие субъекты уже действуют в этом направлении. К примеру, в Москве с 1 января этого года выплаты при рождении и усыновлении детей, а также выплаты многодетным и малообеспеченным семьям выросли на 5,6%. В частности, дополнительное пособие по беременности и родам составляет теперь 1584 рубля. Единовременная выплата на возмещение расходов при рождении или усыновлении первого ребенка выросла до 5808 рублей, на второго и последующих детей - до 15 312 рублей. А при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей семьи получат 52 800.

Полный список новых выплат и пособий можно увидеть на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Повышение в столице коснулось не только детских пособий, но и мер поддержки старшего поколения и многих других - всего выросли более 90 выплат.

Общество Соцсфера Соцзащита Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Материнский капитал Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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