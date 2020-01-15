В цирке Владивостока объявлено представление для помощи гимнастке

Во владивостокском цирке проведут благотворительное представление, чтобы помочь гимнастке, упавшей с высоты и получившей травмы на одном из предновогодних выступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя учреждения.

Исполняя номер, девушка сорвалась с троса. По мнению коллег, она сама она не зацепилась за страховочную петлю. Гимнастка - не сотрудница цирка, а приглашенная прокатчиком артистка. Она уже дважды прооперирована, ее состояние довольно тяжелое, но врачи говорят, что наблюдается "незначительная положительная динамика".

Кроме планируемого вечера, ее коллеги добровольно перечисляют средства на лечение и будущую реабилитацию.

На странице цирка в Instagram объявлено о сборе средств с указанием банковских реквизитов ее мамы. Об этом попросили родные пострадавшей.

Однако, комментируя пост, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал "не позориться", а взять вместе с прокатчиком программ все финансовые обязательства на себя.