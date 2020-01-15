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15.01.2020 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова. Молодого человека обвиняют в убийстве матери и посягательстве на жизнь родного брата.

Фото: ТАСС
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Как сообщает прокуратура Ленинградской области, в ходе следствия было установлено, что молодой человек страдал психическим расстройством и не осознавал, что делает. В день трагедии юноша напал на мать и нанес ей 19 ножевых ранений, еще 20 ударов получил младший брат, ему 15 лет.

В СК по Ленинградской области отмечают, что на теле женщины насчитали 33 следа от ножевых ударов. А младший брат от большей части ударов уклонился.

Младший брат оказал сопротивление. По предварительным данным, также старший брат нанес себе ряд ножевых ударов.

Напомним, трагедия в семье Соколовых произошла 13 июня. Тогда в коттедже в поселке Новая Романовка нашли убитой 45-летнюю женщину. В соседней комнате с тяжелыми ножевыми ранениями лежал старший сын. Младший сын тяжелых травм не получил, он обратился к соседям и был первым, кто пообщался со следователями. Он сообщал, что на него и мать напал старший брат.

Следователи разбирались в этой запутанной истории, рассматривали все возможные версии. В ходе расследования в региональном СК пришли к выводу: младший сын прав. В итоге в суд было направлено постановление о применении мер медицинского характера в отношении старшего брата. Младший же брат сейчас находится вместе со своим отцом.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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