Новости

В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
Археологи РАН раскрыли новые тайны Иерихона 17:41
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским 17:38
Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского 17:32
Иван Ургант о сериале "Чернобыль": Это должны были мы снять 17:23
В Костроме банда "черных банкиров" обналичила 70 млн рублей 17:16
На Колыме семью чуть не унесло на лодке в Охотское море 17:15
Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова 17:11
Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска 17:01
В аэропорту Пулково бездомный украл 27 коробок шоколадных конфет 16:58
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,8 16:56
Метеорологи помогут спасателям минимизировать последствия ЧС 16:55
Лавров: Вопросов к российско-венесуэльскому ВТС быть не может 16:47
В Москве обновят станции мониторинга загрязнения воздуха 16:46
Вышел "красный" трейлер нового хоррора от авторов "З/Л/А" 16:45
Россиянин получил ножевое ранение при потасовке в Стамбуле 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следователи отпустили без предъявления обвинения 15-летнего сына экс-голкипера СКА Максима Соколова. К молодому человеку возникли вопросы после трагической гибели его матери и ножевых ранений, которые при невыясненных пока обстоятельствах получил старший брат подростка.

В Петербурге школьник пострадал на занятии по фигурному катанию

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, с учетом возраста молодого человека и его личности сотрудниками ведомства было принято решение отпустить подростка. Кроме того, когда будет судебное заседание по определению меры пресечения фигурантам дела, следователи не будут ходатайствовать об аресте школьника.

Сейчас лучшие следователи регионального СК пытаются разобраться в обстоятельствах этой запутанной истории. Напомним, в конце прошлой недели в своем доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области была убита Ирина Соколова, жена бывшего голкипера СК Максима Соколова. Женщину зарезали.

В этом же дома следователи нашли без сознания старшего сына Соколовых. Ему 18 лет. Молодой человек был ранен и сейчас находится в больнице.

Младший сын Соколовых не пострадал. Он изложил следователям такую версию, что мать убил старший брат. Школьник якобы увидел, что произошло и бросился на старшего с ножом и уже после нанесения ранений стал звать на помощь. Следователи нашли в этой версии ряд несостыковок и приняли решение задержать подростка.

Но ясности в деле не стало больше. Тогда СК ходатайствовал о продлении срока задержания школьника на 72 часа. По истечении этого срока школьника отпустили к отцу.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного запуска
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским