Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Следователи отпустили без предъявления обвинения 15-летнего сына экс-голкипера СКА Максима Соколова. К молодому человеку возникли вопросы после трагической гибели его матери и ножевых ранений, которые при невыясненных пока обстоятельствах получил старший брат подростка.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, с учетом возраста молодого человека и его личности сотрудниками ведомства было принято решение отпустить подростка. Кроме того, когда будет судебное заседание по определению меры пресечения фигурантам дела, следователи не будут ходатайствовать об аресте школьника.

Сейчас лучшие следователи регионального СК пытаются разобраться в обстоятельствах этой запутанной истории. Напомним, в конце прошлой недели в своем доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области была убита Ирина Соколова, жена бывшего голкипера СК Максима Соколова. Женщину зарезали.

В этом же дома следователи нашли без сознания старшего сына Соколовых. Ему 18 лет. Молодой человек был ранен и сейчас находится в больнице.

Младший сын Соколовых не пострадал. Он изложил следователям такую версию, что мать убил старший брат. Школьник якобы увидел, что произошло и бросился на старшего с ножом и уже после нанесения ранений стал звать на помощь. Следователи нашли в этой версии ряд несостыковок и приняли решение задержать подростка.

Но ясности в деле не стало больше. Тогда СК ходатайствовал о продлении срока задержания школьника на 72 часа. По истечении этого срока школьника отпустили к отцу.