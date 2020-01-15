Рязанский: Законы по маткапиталу могут быть приняты в феврале

Парламент может принять законы о расширении программы материнского капитала уже в феврале этого года, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил о продлении программы до конца 2026 года, а также предложил выплачивать маткапитал на первенца, увеличить размер выплаты за второго ребенка, а также предусмотреть детские пособия на детей от трех до семи лет.

"Законы, касающиеся реализации задач, озвученных президентом в своем Послании, и в социальной сфере парламент может принять уже в феврале, если правительство оперативно внесет их на рассмотрение", - сказал сенатор РИА Новости.

По его словам, в федеральном бюджете есть средства на эти цели. Рязанский также полагает, что "правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов", а ведомства получили поручение просчитать возможность реализации озвученных в Послании инициатив.

Сенаторы, заявил он, готовы в приоритетном порядке рассмотреть законы о детских пособиях и выплатах учителям за классное руководство.