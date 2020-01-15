Трамп заявил об отсутствии у США желания сменить власть в Иране

США не стремятся к смене режима в Иране. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Между тем глава Соединенных Штатов добавил, что в Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с протестами в стране, передает ТАСС.

Ранее глава Белого дома в Twitter поддержал иранских протестующих и пригрозил официальному Тегерану санкциями за применение к ним репрессивных мер.

Трамп также говорил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном. Для американского лидера важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Напомним, в ночь на третье января военные США атаковали аэропорт Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на восьмое января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.