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15.01.2020 10:45
Рубрика: Российский автопром

УАЗ выпустит "антарктическую" версию "Патриота"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

УАЗ представил лимитированную версию "Патриота" - Antarctic Edition. Выпуск внедорожника приурочили к 200-летию открытия Антарктиды, которое отмечают в нынешнем году. Производство спецверсии "Патриота" стартует в марте: УАЗ планирует выпустить всего 200 таких автомобилей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Лимитированная серия создана на базе комплектации "Оптимум". В стандартное оснащение Antarctic Edition входит "Зимний пакет" (подогрев отделанного кожей руля, ветрового стекла, передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой), а также кондиционер, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона. В качестве опций за доплату предлагается климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки, а также "Пакет Оффроуд".

Внедорожник оснастят бензиновым 2,7-литровым двигателем "ЗМЗ Про" мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Н•м. Он идет в паре с 5-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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УАЗ "Патриот" Antarctic Edition выпустят в эксклюзивном перламутровом цвете "Белый металлик" с контрастными черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора.

Еще одна отличительная особенность внедорожника - экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери. Автомобиль получит противотуманные фары. Шильдик с названием спецверсии разместится в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

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