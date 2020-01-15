УАЗ выпустит "антарктическую" версию "Патриота"

УАЗ представил лимитированную версию "Патриота" - Antarctic Edition. Выпуск внедорожника приурочили к 200-летию открытия Антарктиды, которое отмечают в нынешнем году. Производство спецверсии "Патриота" стартует в марте: УАЗ планирует выпустить всего 200 таких автомобилей.

Лимитированная серия создана на базе комплектации "Оптимум". В стандартное оснащение Antarctic Edition входит "Зимний пакет" (подогрев отделанного кожей руля, ветрового стекла, передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой), а также кондиционер, круиз-контроль и дополнительный отопитель салона. В качестве опций за доплату предлагается климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки, а также "Пакет Оффроуд".

Внедорожник оснастят бензиновым 2,7-литровым двигателем "ЗМЗ Про" мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Н•м. Он идет в паре с 5-ступенчатой МКПП и раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

УАЗ "Патриот" Antarctic Edition выпустят в эксклюзивном перламутровом цвете "Белый металлик" с контрастными черными стальными дисками с резиной 225/75 R16 и элементами решетки радиатора.

Еще одна отличительная особенность внедорожника - экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери. Автомобиль получит противотуманные фары. Шильдик с названием спецверсии разместится в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

Ранее "РГ" собрала всю информацию о "Русском Прадо", который придет на замену "Патриоту".