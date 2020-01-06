Всё о "Русском Прадо", который придет на замену "Патриоту"

В 2020 году в России должен появиться новый внедорожник УАЗа, который окрестили "Русским Прадо". "РГ" собрала все подробности об этой новинке, включая технические характеристики и время начала продаж.

История рождения автомобиля, который с легкой руки главы холдинга Sollers окрестили "Русским Прадо", развивается по законам детективного жанра. Все началось с громкого заявления Вадима Швецова (на тот момент он возглавлял также Ульяновский автозавод) в начале апреля 2019 года.

Как он сообщил, в 2020 году УАЗ намеревается вывести на наш рынок, как он выразился, "Русский Прадо", пояснив, что это будет автомобиль класса Toyota Land Cruiser Prado - своего рода аналог японского SUV по техническим возможностям, но при этом по российской цене. Швецов также сообщил, что такой автомобиль получит новую платформу, и что его начальная цена составит порядка 1,5 млн рублей.

Позже тот же Вадим Швецов дал понять, что речи о глубокой модернизации нынешнего "Патриота" не идет. Если даже новинка будет позиционироваться как "Патриот" нового поколения, фактически такой автомобиль получит новую архитектуру (платформу), иной набор двигателей и трансмиссий и ранее недоступные системы помощи водителю. Более того, как явно дал понять Шевцов, в будущем на новой платформе будут сконструированы автомобили с различными кузовами. По его выражению, можно рассчитывать на выпуск "пикапа", "монокэба" и "фургончика".

Как будет выглядеть "Русский Прадо"

Заявление Вадима Швецова вызвало настоящий взрыв предположений о том, каким именно будет "Русский Прадо". Разумеется, не в последнюю очередь поклонников марки интересовал дизайн будущей новинки. Будет ли она нарисована в стиле текущего "Патриота" или решена в одном русле с автомобилями проекта Aurus? Ведь представители руководства Sollers ранее заявляли, что новый уазовский внедорожник позаимствует некоторые технологии у автомобилей Aurus. В частности, речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.

На данный момент о дизайнерской составляющей известно следующее. Внешностью "Русского Прадо" занимается Центр стиля НАМИ и команда шеф-дизайнера Ульяновского завода Андрея Сухановского. Согласно утечкам и ряду объективных данных, в сравнении с "Патриотом" кузов новой модели станет более обтекаемым, что продиктовано соображениями аэродинамики и увязано с требованиями по безопасности пешеходов. Известно, к примеру, что новинка получит травмобезопасные бамперы и решетку радиатора, а с задней двери исчезнет запасное колесо, и она будет открываться не вбок, как на "Патриоте", а вверх. "Запаску же" перенесут либо под задний свес (что вероятнее всего), либо в подполье багажника (что менее вероятно).

Другие важные "улики" предоставляет база "Роспатента". В конце прошлого года здесь было опубликовано (а потом удалено) изображение светодиодной фары "Русского Прадо". Судя по этому скетчу, новая фронтальная оптика получит заметный изгиб (косвенное свидетельство скругленности кузовных форм). В той же базе "Роспатента" "засветилась" также форма заднего фонаря. Как и на нынешнем "Патриоте", он огибает угол корпуса машины и заходит на боковину, но форма у фонаря иная - верный признак переработанных задних крыльев. На скетче также видно, что фонарь имеет узкие отражатели - два под красным рассеивателем в форме скоб, и два под прозрачным указателем поворота и движения задним ходом).

Как переработают салон

Вторую порцию "утечек" выдали в конце декабря 2019 года, она касалась уже интерьера преемника "Патриота". Теперь уже в базе данных ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) появились изображения центральной консоли с блоком управления акустической системой, блоком климатической установки и центральным планшетоподобным сенсорным дисплеем медиасистемы (начальным компактным и топовым, с экраном большего размера), а также центрального тоннеля (на нем расположены селектор автомата, два подстаканника и ниша под смартфон) и панели управления двухуровневым подогревом кресел, блока системы вентиляции и USB-слотов для пассажиров второго ряда.

Что касается дизайнерской проработки этих элементов, видно, что стилисты уделили повышенное внимание деталям. Например, отлично и даже дорого смотрятся фактурные тумблеры регулировки мультимедиа и климатической системы. На основе тех же скетчей можно утверждать, что модель получит подогрев передних кресел и заднего дивана (опция), руля и лобового стекла. Появится также предпусковой подогреватель, отключаемая ESP, электронный стояночный тормоз и функция Auto Hold (автоматическое удержание на месте остановленной машины в режиме Drive), причем последние технологии, вероятнее всего, позаимствованы у моделей Aurus.

Наконец, скетчи указывают на появление датчиков парковки, системы помощи при спуске и "внедорожного" режима (для него предусмотрена клавиша с надписью Off Road). Также имеется "шайба" для управления полным приводом с индикаторами положений блокировки межосевого дифференциала и активации понижающего ряда передач.

Какую кузовную архитектуру и агрегатную базу нужно ждать

Как заявил в конце ноября 2019 года новый генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов, топовым силовым агрегатом для внедорожника нового поколения станет 180-сильный бензиновый турбодвигатель, который разработал Заволжский моторный завод (ЗМЗ) (входит в ПАО "Соллерс") совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV. Это будет мотор с индексом 223.002. Новый турбоагрегат создан на основе актуального 2,7-литрового двигателя "Патриота".

Однако новая установка имеет объем 2,3 л и разные степени форсировки. Помимо 180-сильной появится также 150-сильная версия того же мотора. Ранее сообщалось, что под капотом "Русского Прадо" могут прописаться также 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 145 л.с. и 2,2-литровый турбодизель, знакомый по Ford Transit.

Что касается трансмиссий, как ожидается, базовые версии новой модели получат 5-ступенчатую "механику", более дорогие - 6-ступенчатую. Кроме того, за доплату клиентам предложат 6-диапазонный "автомат", на появление которого однозначно намекают обнародованные скетчи.

Рамная конструкция стопроцентно сохранится - это было понятно еще в апреле, когда Вадим Швецов провел параллель с Prado - классическим рамным SUV. Позже стало известно, что новая рама станет заметно прочнее и эффективнее в плене пассивной безопасности. В частности, конструкция получит более широкие лонжероны и демпфирующий модуль в передней части машины. Этот элемент призван поглощать энергию удара при столкновении.

Появятся также новая панель пола и иные усилители кузова. Перед разработчиками поставлена задача вписаться в требования EuroNCAP. Работы над архитектурой кузова и шасси ведет Центр компьютерного инжиниринга при Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого. Этот центр участвовал также и в разработке автомобилей Aurus. Ожидается, что при фронтальном ударе по правилам Euro NCAP автомобиль должен получить не менее 6,3 балла из 16 возможных. Передняя подвеска будет иметь независимую пружинную конструкцию, а задняя - избавится от рессор и станет зависимой пружинной. У "Патриота", напомним, подвески зависимые, спереди используются пружины, сзади - листовые рессоры.

Новые электронные помощники и время дебюта

Ожидается, что в топовых комплектациях новому внедорожнику выделят комплекс ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), над которым на УАЗе работают уже более пяти лет. Можно ожидать как минимум появления систем кругового обзора, контроля рядности, распознавания дорожных знаков, помощи при экстренном торможении, помощи при парковке и адаптивной оптики.

Мультимедиа с большой степенью вероятности получит поддержку сервисов Apple CarPlay и Android Auto, навигационный блок и камеру заднего вида (опционально - систему видеообзора). Базовой комплектации машины выделят двухстрочный монохромный дисплей - он тоже представлен на скетчах "Роспатента".

В разработку модульной платформы, которую кроме нового SUV получат также пикап, монокэб и фургон (микроавтобус), компания инвестировала 7,4 миллиарда рублей. Бюджет же проекта "Русский Прадо" - порядка 500 млн рублей. Значительная часть этой суммы - государственные целевые субсидии (60 млн рублей в 2017 году, 50 млн - в 2018-м и 50 млн - в 2019-м).

Вероятнее всего, новинку официально представят на Московском международном автосалоне. Вскоре после этого стартуют официальные продажи. Название для нового SUV пока не озвучено. Либо мир узнает имя нового флагманского внедорожника УАЗ, либо новинку представят как "Патриот" нового поколения. Что касается текущего "Патриота", то после дебюта "Русского Прадо" он будет продаваться параллельно с новой моделью как минимум год-полтора.