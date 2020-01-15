Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН

Лидеры стран-участниц Берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января, планируют представить итоговый документ в Совбез ООН либо в форме резолюции, либо в виде заявления председателя, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По словам дипломата, в документе будет содержаться призыв к политическому диалогу, прекращению огня, а также к доскональному соблюдению оружейного эмбарго. Это режим действует, однако не все страны его соблюдают. Ильичев также указал, что в заявлении по итогам конференции не будет конкретных параметров перемирия в Ливии.

Напомним, в Москве 13 января состоялись межливийские консультации при посредничестве РФ и Турции. В них приняли участие назначенный ЕС премьер-министр Правительства национального согласия Сайез Фарадж, а также главнокомандующий Ливийской народной армией маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает избранный народом парламент на востоке страны. Переговоры сыграли важную роль в продвижении мирного процесса в Ливии, отметила российская сторона.