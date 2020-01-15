До 60 выросло число пострадавших при сбросе керосина на Лос-Анджелес

До 60 человек увеличилось число пострадавших в результате сброса авиационного топлива на школы в пригороде Лос-Анджелеса. Ранее СМИ сообщали, что за медицинской помощью обратились 26 человек, в том числе 17 детей. Они жаловались на раздражение кожи и проблемы с дыханием.

Напомним, во вторник после полудня вылетевший в Шанхай лайнер Boeing 777 был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем. Прежде, чем совершить экстренную посадку, экипаж сбросил лишнее топливо. С полными баками садиться было опасно, подчеркивают эксперты.

И так совпало, что сброс керосина производился как раз в тот момент, когда на улице во время перемены находились учителя и ученики сразу шести школ, пять из которых начальные. Пострадавшим прямо на месте была оказана вся необходимая помощь, госпитализация никому не потребовалась, передает CNN.