В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания

Уход правительства в отставку не скажется на реализации мер, озвученных президентом РФ в Послании Федеральному собранию. Об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

- На динамику реализации Послания, я практически на 100 процентов уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют, - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Послание президента - это прямое обращение ко всем ветвям власти.

- Мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать, - сказал Толстой. Правительство, напомнил он, продолжает исполнять свои обязанности, соответственно, будет вносить эти предложения в установленном порядке в Госдуму.

Со своей стороны депутаты оперативно подготовят необходимые проекты, поскольку в озвученных президентом предложениях есть ряд мер, которые должны начать работу уже с 1 января этого года.

Первый вице-спикер Александр Жуков рассказал журналистам, что для членов Совета Госдумы новость об отставке правительства была неожиданностью: депутаты узнали об этом во время своего заседания одновременно с тем, как новости появились в СМИ.

Что касается реализации Послания, то все комитеты и фракции Госдумы до 21 января предоставят свои предложения по этому поводу. Соответствующая рабочая группа обсудит их 22 января, рассказал Жуков, который ее возглавляет.

Дмитрий Медведев ранее заявил Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России попросил правительство в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета.