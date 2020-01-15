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15.01.2020 18:29
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены

Текст: Татьяна Замахина

Отставка правительства стала ответом на запрос населения на перемены. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий напомнил, что президент в Послании Федеральному Собранию заявил о необходимости "повысить качество государственного управления".

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- Он обозначил, что народ ждет перемен, - отметил глава комитета, которого цитирует ТАСС. - Видимо, он посчитал необходимым на этот запрос так отреагировать.

Аксаков добавил, что глава государства "посчитал необходимым влить свежую кровь, дать дополнительный импульс исполнительной власти для того, чтобы задачи решались".

Депутат ожидает, что новое правительство будет социально ориентированным, поскольку таковым является Послание. При этом депутат высказал мнение, что отставка правительства, скорее всего, стала неожиданностью для всех.

Ранее первый вице-спикер Александр Жуков рассказал журналистам, что члены Совета Госдумы узнали новость об отставке правительства во время заседания Совета - одновременно с тем, как новости появились в СМИ.

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