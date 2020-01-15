В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ

Парламентарии и правительство не будут "откладывать в долгий ящик" работу над поправками в Конституцию РФ, озвученными президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предложения главы государства будут подробно рассмотрены, сказал он журналистам.

- По итогам послания у нас готовится поручение президента, - отметил он, - мы на его основании будем готовить поправки, не откладывая в долгий ящик.

Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".

Напомним, что Путин ранее предложил ряд поправок в Основной закон - по их поводу должно состояться голосование россиян, считает глава государства. В частности, президент предлагает расширить право Госдумы не просто согласовывать, но и утверждать главу правительства РФ.

Крашенинников также заявил, что поправки об ограничении применения к бизнесу 210 статьи УК за организацию ОПГ будут рассмотрены в весеннюю сессию. Их президент ранее внес в ГД, и о важности принятия такого закона он также говорил в Послании.