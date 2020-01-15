В Минобрнауки поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах

Новости

Названа одна из причин истощения озонового слоя Земли 21:02
В Тунисе раскопали самый защищенный город времен Древнего Рима 20:33
Ученые РАН поймали доказательство слияния нейтронных звезд 20:26
Белорусские спасатели будут тушить лесные пожары в Турции 20:15
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни 20:12
Москалькова попросила омбудсмена Украины объяснить задержание инвалида 19:51
Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта 19:44
Путин подписал указ об отставке правительства 19:44
Граждане ЕАЭС уравнены в правах на посещение учреждений культуры 19:44
В Иране опознаны около 150 жертв катастрофы украинского Boeing 19:41
РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек" 19:24
В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 20:48
Рубрика: Общество

В Минобрнауки поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах

Текст: Мария Агранович
В послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин сказал о необходимости "не просто увеличивать цифры приема, а серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах". Кроме того, президент отметил, что студентам уже после второго курса нужно дать возможность выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии.

По словам замминистра науки и высшего образования Марины Боровской, ведомство уже делало шаги в этом направлении в предыдущие два года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Путин: Необходимо увеличивать количество бюджетных мест в вузах

- Самоопределению студентов очень способствуют совместные проекты вузов по онлайн-обучению, такие, например, как проект Московского университета "Вернадский", - рассказала "Российской газете" Боровская. - Индивидуальные траектории студентов, которые сегодня все чаще предлагают вузы, также способствуют более точному выбору будущем профессии.

Боровская подчеркнула, что увеличение бюджетных мест в первую очередь будет направлено на решение актуальных кадровых задач в регионах.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

- Мы надеемся, что значительная часть этих мест будет распределена в рамках целевого обучения на этапе магистратуры, - уточнила замминистра. - Это во многом позволит молодым специалистам закрепиться в родном регионе. Между субъектами РФ и университетами в этом направлении должна сформироваться прочная связь.

Марина Боровская отметила важную тенденцию: уже сейчас многие студенты, окончив бакалавриат, поступают в магистратуру по совершенно другим направлениям, получая новые знания. Большой рывок произошёл в подготовке педагогов. Около 17 процентов бакалавров, получив дипломы в области естественных наук, идут в магистратуру именно на педагогику.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Реформа образования

Главное сегодня

Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера 16 января
РФС опубликовал план подготовки сборной России к ЧЕ-2020
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО