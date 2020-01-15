В Минобрнауки поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах

По словам замминистра науки и высшего образования Марины Боровской, ведомство уже делало шаги в этом направлении в предыдущие два года.

- Самоопределению студентов очень способствуют совместные проекты вузов по онлайн-обучению, такие, например, как проект Московского университета "Вернадский", - рассказала "Российской газете" Боровская. - Индивидуальные траектории студентов, которые сегодня все чаще предлагают вузы, также способствуют более точному выбору будущем профессии.

Боровская подчеркнула, что увеличение бюджетных мест в первую очередь будет направлено на решение актуальных кадровых задач в регионах.

- Мы надеемся, что значительная часть этих мест будет распределена в рамках целевого обучения на этапе магистратуры, - уточнила замминистра. - Это во многом позволит молодым специалистам закрепиться в родном регионе. Между субъектами РФ и университетами в этом направлении должна сформироваться прочная связь.

Марина Боровская отметила важную тенденцию: уже сейчас многие студенты, окончив бакалавриат, поступают в магистратуру по совершенно другим направлениям, получая новые знания. Большой рывок произошёл в подготовке педагогов. Около 17 процентов бакалавров, получив дипломы в области естественных наук, идут в магистратуру именно на педагогику.