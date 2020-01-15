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15.01.2020 15:31
Рубрика: Власть

Володин оценил значение предложений Путина по изменению Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в российскую Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны.

По итогам Послания Федеральному Собранию глава нижней палаты заявил журналистам, что вопрос об изменениях в Конституцию РФ "в таком звучании обсуждается впервые". Прежние поправки в Основной документ , напомнил он, были очень точечные. Речь, в частности, шла об увеличении сроков полномочий, что серьезным образом не сказывалось на действиях институтов власти.

Нынешние предложение куда серьезнее. "Сегодня президент предложил укрепить суверенитет нашей страны, хотелось бы обратить на это внимание", - подчеркнул Володин.

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Он заявил о важности работы в этом направлении. "Если наш суверенитет будет не полным, мы с вами не пройдем путь конкуренции, - считает глава нижней палаты. - Мы с вами проиграем в этой мировой гонке, когда особенно в последнее время недружественно себя ведут другие страны".

Он отметил, что в соответствии с Конституцией национальное право страны является ущербным перед международным правом.

- Если мы выйдем на приоритет национального законодательства перед международными нормами, то, конечно, решение наших органов власти будет последним, - отметил Володин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Если же по итогам всенародного голосования будет поддержана эта норма, то суверенитет РФ еще больше укрепится, считает он.

- Укрепится самостоятельность России на международном уровне, и у нас появится возможность принимать свои решения и дальше их продвигать, не оглядываясь ни на кого, - резюмировал Володин.

Ранее Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил, чтобы Госдума принимала участие в утверждении правительства РФ (а не только согласовывала кандидатуры), а Совет Федерации - в назначении руководителей силовых министерств. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Из других заявлений - кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Эти предложенные изменения должны приниматься только по итогам всенародного голосования, считает глава государства.

Отвечая на вопрос о возможных сроках голосования по изменениям в Конституцию, Вячеслав Володин предложил сначала изучить конкретные предложения на экспертном уровне, а уже потом говорить о сроках.

- Но решение в любом случае за гражданами нашей страны, - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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