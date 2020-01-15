Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними", - считает политик. Однако сами россияне в комментариях к этому посту усомнились в том, что такая инициатива когда-нибудь будет реализована. "По делу - снижать ставки нужно и никаких манипуляций с долгами. Взял, то отдай сумму и процент - ни рублем больше", - написал один из пользователей Twitter.

Разговоры о том, что нужно запретить деятельность МФО, идут давно. Но многие эксперты и сами заемщики считают, что этот элемент кредитной системы необходимо оставить. Просто и дальше продолжать регулирование его деятельности, что уже несколько лет проводит государство.

Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В прошлом году банки одобрили только около 40 процентов заявок на кредиты.