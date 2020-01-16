Безрезультатно завершились переговоры о содержании Сеулом войск США

Южная Корея и США провели шестой по счету раунд переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове. Эта встреча, проходившая в Вашингтоне два дня, закончилась безрезультатно.

По данным южнокорейского МИД, сторонам удалось расширить взаимопонимание, "однако было подтверждено, что различия в позициях продолжают оставаться", - цитирует ТАСС. Других подробностей встречи внешнеполитическое ведомство не сообщило.

В декабре прошлого года состоялся предыдущий раунд переговоров, который по данным южнокорейской стороны "провалился" из-за чрезмерных требований Вашингтона.

Напомним, в 2019-м году расходы Сеула на содержание американского контингента были повышены на 8,2%, до 1,04 триллиона вон (915 миллионов долларов). Однако позже стало известно, что США выставили Южной Корее счет на 4,7 миллиарда долларов, настаивая, чтобы Сеул платил за содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова. В ноябре в Республике Корея прошли протесты. Их участники - представители 50 неправительственных организаций и конфедерации профсоюзов - выступили против требований США в пять раз увеличить выплаты на содержание американских войск в стране.