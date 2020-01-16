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16.01.2020 04:28
Рубрика: В мире

Дочь наркобарона "Коротышки" представила названное в честь отца пиво

Стенд торговой марки одежды "El Chapo 701", принадлежащей дочери «Коротышки» Алехандрине Гусман. Фото: REUTERS/FERNANDO CARRANZA Стенд торговой марки одежды "El Chapo 701", принадлежащей дочери «Коротышки» Алехандрине Гусман. Фото: REUTERS/FERNANDO CARRANZA
Стенд торговой марки одежды "El Chapo 701", принадлежащей дочери «Коротышки» Алехандрине Гусман. Фото: REUTERS/FERNANDO CARRANZA

Наследники наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке El Chapo - "Коротышка", отбывающего сейчас пожизненное заключение в одной из тюрем США, продемонстрировали на выставке Intermoda в Гвадалахаре пиво El Chapo.

Фото: AP Photo
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Напиток представлен в линейке товаров с изображением наркоторговца, которую компания под управлением дочери Алехандрины Гусман продвигает чуть менее года, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Heraldo. Пиво пока не получило необходимых разрешений для того, чтобы поступить в продажу.

Отмечается также, что под маркой Chapo 701 в Мексике выпускают мужскую и женскую одежду. Цифра 701 в названии - это место в списке Forbes, которое Коротышка с ориентировочным состоянием в один миллиард долларов занял в 2009 году.

Напомним, наркобарон сейчас находится в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Он признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий, участии в многочисленных заговорах с целью убийства, а также похищении людей. В родной деревушке Гусмана многие жители считают "Коротышку" фигурой уровня Робин Гуда, который не только помог бедной горной деревне, где он вырос, но и соседним общинам. Торговцы продают статуэтки усатого Гусмана с ружьем и гранатами, а также фото наркобарона.

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