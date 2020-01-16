Когда Toyota представит Land Cruiser 300

Дата запуска нового Toyota Land Cruiser 200, который уже получит новый индекс 300, - вопрос, который беспокоит журналистов всего мира. Ближе всего к источникам, владеющим информацией, конечно, японские коллеги. Однако российским тоже приходится непросто. В прошлый раз, когда отечественные СМИ дружно переписали информацию из Страны Восходящего солнца, в редакции пришло опровержение от Toyota. Дескать, никаких точных сведений нет и ждать премьеру осенью 2020 года не стоит.

В Японии, между тем, продолжают настаивать на своем. С маленькой поправкой. Теперь дебют "трехсотого" там ожидают не осенью, а в августе. Правда, информация о технической составляющей скорректирована сильнее, и она действительно кажется сомнительной. По данным BestCarWeb, новый "крузак" встанет на модульную архитектуру TNGA. Ту самую, на которой построили, в частности, седаны Camry и Corolla. При этом знаменитая рамная структура сохранится. Как с такими задачами справятся японские инженеры - неизвестно.

Настаивают источники японского СМИ и на том, что автомобиль откажется от 8-цилиндрового мотора объемом 4,6 литра. Теперь флагманским двигателем станет гибридный V6 на 3,5 литра. Он будет развивать мощность 299 л.с. и крутящий момент 356 Нм. Потеря мощности компенсируется работой вспомогательного электромотора и снижением массы машины, пишут японцы. А пару этому агрегату составит не классический 6-диапазонный "автомат", а бесступенчатый вариатор. Главное - никаких революций не ожидается с полным приводом.

Рассекречены и размеры машины. Toyota Land Cruiser 300 будет длиной 4 950 мм, шириной 1 980 мм и высотой 1 870 мм. То есть относительно текущего поколения новинка будет на 10 мм шире и сразу на 80 мм ниже.

Есть сведения и по опциональному оснащению. Тот пакет безопасности Toyota Safety Sense, который сейчас ставят, например, на Alphard, у "трехсотого" будет уже в стандартной комплектации, а в топовых получит еще более продвинутые функции. Экран мультимедийной системы вырастет на один дюйм по диагонали.

Кстати, появилась версия и о возможной смене поколений Prado - младшего из "крузаков". Японцы предположили, что она произойдет в августе-сентябре 2022 года. Размер кузова слегка уменьшится, оснастят машину 2,7-литровым бензиновым и 2,8-литровым дизельным агрегатами. Салон будет иметь 5-местную и 7-местную компоновки.