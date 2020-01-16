Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.

Супруга принца посетила женский кризисный центр в Ванкувере, сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию центра в Facebook. Из сообщения следует, что сотрудники организации пили чай с Меган Маркл и обсуждали важные вопросы, касающиеся женщин.

Напомним, восьмого января герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Гарри и Меган планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. В начале этой недели стало известно, что королева Великобритании Елизавета II поддержала принца Гарри в стремлении начать новую жизнь, хотя ранее королевская семья не согласилась с таким решением.