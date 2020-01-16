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16.01.2020 20:14
Рубрика: В мире

Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Текст: Диана Ковалева

Афганистан, Великобритания, Канада, Украина и Швеция требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский пассажирский самолет. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Фото: AFP
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"Должно быть проведено прозрачное, полное и независимое международное расследование… Иран должен признать полную ответственность за сбитый самолет и признать свои обязательства перед семьями жертв, в том числе (выплатить - прим. "РГ") компенсации", - заявил Шампань по итогам встречи группы представителей пяти обозначенных стран в Лондоне.

От лица участников встречи он выразил надежду, что компенсации семьям жертв будут вовремя выплачены в соответствии с международным законодательством. Для этого иранскому правительству уже был направлен запрос на включение международных экспертов во все этапы следствия. Кроме того, представители пяти стран приветствовали проявленную Тегераном готовность к сотрудничеству.

По мнению Шампаня, то, что Иран признал ответственность за случившееся, предоставил консульский доступ, начал расследование и опознание жертв, является "хорошим шагом". Следующим этапом должно стать участие во "всеобъемлющем, прозрачном, международном расследовании" обстоятельств катастрофы, считает глава канадской дипломатии.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что ранее Шампань сообщил о создании Афганистаном, Великобританией, Канадой, Швецией и Украиной специальной группы, которая будет доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин трагедии, а также займется оказанием необходимой им помощи.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди погибших 176 человек были граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб иранских Вооруженных сил признал, что самолет был сбит иранским расчетом противовоздушной обороны после того, как система распознавания ошибочно приняла борт за крылатую ракету.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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