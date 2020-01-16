Появилась первая фотография рестайлингового Volkswagen Tiguan

В 2020 году кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения выйдет на рынок в рестайлинговом исполнении. Обновленная модель не заставит себя долго ждать, так как в Cети уже появились ее первые изображения. Фотографию модели опубликовали в Instagram. Дебют новинки состоится, скорее всего, уже в рамках автовыставки в Париже, намеченной на март этого года.

Рестайлинг, которому подвергся Volkswagen Tiguan, кардинально не изменил облик модели. Стилистически кроссовер стал ближе к новому Volkswagen Golf, у которого и позаимствовал некоторые детали в оформлении передней части кузова.

Отличить рестайлинговый Volkswagen Tiguan можно по бамперу с крупными воздухозаборниками, который, скорее всего, получила версия R-Line в максимальной комплектации, а также по обновленной светодиодной оптике, измененному дизайну радиаторной решетки и спойлеру на багажной двери. Фотографий интерьера модернизированного Volkswagen Tiguan пока нет, однако инсайдеры уверены, что революционных изменений не стоит ждать.

Держатся пока в секрете и технические особенности авто. Предполагается, что после модернизации в линейке Volkswagen Tiguan появятся две гибридные модификации: более доступный по цене 48-вольтовый "мягкий" гибрид и версия подключаемого гибрида с приводом мощностью более 200 л.с.

Напомним, что в 2019 году Volkswagen Tiguan вошел в топ-10 самых популярных кроссоверов на авторынке России. В этом рейтинге он занял третье место с результатом 37 242 экземпляра, проданных за прошлый год.