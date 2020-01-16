Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части. Он отметил, что подобную идею навязывал РФ бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в 1990-е годы.

Сенатор подчеркнул, что Бжезинский выступал за свою идею на полном серьезе. Он считал, что власти России якобы "не могли из Москвы управлять такой огромной территорией". В качестве бонуса экс-советник, по словам Пушкова, называл три голоса от данных территорий в ООН.

Как отметил Пушков в эфире телеканала "Россия 1", с тех пор восприятие России в мире радикально поменялось. В качестве примера он привел визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

Ранее Пушков говорил о том, что Польша неинтересна как партнер ни Германии, ни России.