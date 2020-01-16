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Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла

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    16.01.2020, 16:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ The Fake Report Фото: youtube.com/ The Fake Report
Фото: youtube.com/ The Fake Report

Белый волк уже не тот - энтузиасты выложили на YouTube видео, в котором при помощи нейросетей заменили Генри Кавилла на Уилла Смита в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Фото: AP Photo/ Elise Amendola
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Вопреки ожиданиям, получилось здорово - такого образа в коллекции Смита еще точно не было. Его Геральт получился точно не менее харазматичным, чем у бывшего Супермена.

Это уже третья по счету работа по "починке" персонажей шоу - мискаст критики называли одной из основных проблем проекта.

Ранее "переделке" уже подвергалась Йеннифэр, а роль ведьмака примеряли к Мадсу Миккельсену.

Кроме того, это уже не первая попытка "засунуть" самого Уилла Смита в "чужеродные" для него фильмы. Ранее публиковались ролики, в которых актер "исполнил" роли Нео в "Матрице" и джедая Мэйса Винду в "Звездных войнах".

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