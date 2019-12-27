Вышел трейлер "Плохих парней навсегда" с Уиллом Смитом

Первый трейлер художественного фильма "Плохие парни навсегда" (Bad Boys For Life), третьей части энергичной линейки комедийных боевиков, особо оптимизма не вселил. Но вот второй, размещенный на YouTube-канале SonyPicturesRU, уже поддает нажористости. Так как демонстрирует необходимые, любезные зрителю атрибуты франшизы - всё яростно несется, активно стреляет, бурно взрывается, конечно же, и препирается в процессе.

По сюжету "триквела" детектив Бернетт (Мартин Лоуренс) разругался с напарником, детективом Лоури (Уилл Смит), ушел из полиции и занялся частным сыском. Но в какой-то момент парочке опять приходится объединиться - для противостояния злому албанцу, который намерен отомстить детективам за смерть брата.

Поставили ленту Адиль Эль Арби и Билал Фалла (сериал "Снегопад").

В кино - с 23 января.

Первый и второй фильмы, снятые Майклом Бэем, вышли в 1995 и 2003 годах. Четвертый - анонсирован.