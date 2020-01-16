Выброшенной из купе девочкой займется воронежский омбудсмен

Новости

Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом" 16:50
Воронежский спонсор террористов получил девять лет 16:49
В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан 16:44
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы 16:43
Роддомы Москвы готовы к "беби-буму" 16:42
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16:41
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину 16:34
Названы самые продаваемые новые автомобили в Москве 16:30
Астрофизики впервые описали, как реально построить машину времени 16:25
Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ 16:22
Приложение почты вошло в топ-5 наиболее популярных в категории "Ритейл" 16:16
Футболист "Динамо" Игбун опроверг информацию о своей госпитализации 16:14
Самолет совершил экстренную посадку около Домодедово 16:13
Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения правды о Второй мировой войне 16:11
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни 16:10
Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам 16:07
В Коми за взятку задержали министра МВД 16:00
В Калмыкии пьяный мужчина до смерти избил пятилетнего ребенка 15:52
Самозанятые смогут оказывать услуги компаниям через сервис YouDo 15:49
В ямальском городе загорелся ангар с техникой 15:46
Стивена Кинга раскритиковали за нехватку толерантности 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выброшенной из купе девочкой займется воронежский омбудсмен

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с 10-месячной девочкой, которую выкинула из купе собственная мать.

- Информацию запросили, будем смотреть, что с семьей. Ситуация на контроле, правоохранительные органы разбираются, - сообщила Попова РИА Новости.

В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы

Напомним, инцидент с семьей из Воронежа произошел 14 января в поезде Москва-Краснодар. 36-летняя женщина ехала на юг с сожителем и двумя дочерьми: 7 лет и 10 месяцев.

- После употребления алкоголя мать взяла свою младшую дочь, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

Малышку подобрала ее старшая сестра. На следующей станции семью сняли с поезда и доставили в полицию. 10-месячную девочку поместили в больницу, второго ребенка - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, следователи начали проверку происшествия.

Как выяснилось, женщина уже привлекалась к административной ответственности - в том числе за методы воспитания детей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин назначил Медведева замглавы Совбеза
Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения правды о Второй мировой войне
В Коми за взятку задержали министра МВД
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово