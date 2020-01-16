Выброшенной из купе девочкой займется воронежский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с 10-месячной девочкой, которую выкинула из купе собственная мать.

- Информацию запросили, будем смотреть, что с семьей. Ситуация на контроле, правоохранительные органы разбираются, - сообщила Попова РИА Новости.

Напомним, инцидент с семьей из Воронежа произошел 14 января в поезде Москва-Краснодар. 36-летняя женщина ехала на юг с сожителем и двумя дочерьми: 7 лет и 10 месяцев.

- После употребления алкоголя мать взяла свою младшую дочь, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

Малышку подобрала ее старшая сестра. На следующей станции семью сняли с поезда и доставили в полицию. 10-месячную девочку поместили в больницу, второго ребенка - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, следователи начали проверку происшествия.

Как выяснилось, женщина уже привлекалась к административной ответственности - в том числе за методы воспитания детей.