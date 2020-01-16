Во Владивостоке прокатчик нашел деньги для пострадавшей гимнастки

Прокатчик программы во Владивостокском цирке перечислил деньги на лечение гимнастки, получившей травмы во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя студии "Конфетти" Оксану Лазутину.

В конце декабря девушка упала с пятиметровой высоты. Считается, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера.

Гимнастка не является артисткой Росгосцирка, работала в студии "Конфетти" и была привлечена к выступлению организаторами.

На странице цирка в Instagram опубликовано сообщение о сборе средств на реабилитацию после лечения.

Пострадавшей сделали две операции, но принципиальных изменений в ее состоянии пока нет. По словам врачей, наблюдается "незначительная положительная динимика".