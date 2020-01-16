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16.01.2020 04:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке прокатчик нашел деньги для пострадавшей гимнастки

Текст: Ольга Журман

Прокатчик программы во Владивостокском цирке перечислил деньги на лечение гимнастки, получившей травмы во время выступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя студии "Конфетти" Оксану Лазутину.

В цирке Владивостока проведут представление ради помощи гимнастке

В конце декабря девушка упала с пятиметровой высоты. Считается, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера.

Гимнастка не является артисткой Росгосцирка, работала в студии "Конфетти" и была привлечена к выступлению организаторами.

На странице цирка в Instagram опубликовано сообщение о сборе средств на реабилитацию после лечения.

Пострадавшей сделали две операции, но принципиальных изменений в ее состоянии пока нет. По словам врачей, наблюдается "незначительная положительная динимика".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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