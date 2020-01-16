Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание передать в центральный аппарат ведомства дело о стрельбе в здании мировых судей Новокузнецка. Как сообщили в пресс-службе СК, это необходимо для наиболее полного и оперативного расследования.

Сегодня утром 45-летний мужчина зашел на участок мирового судьи в Новокузнецке, вооружившись ружьем. На входе его остановил судебный пристав, который получил смертельное ранение в живот и скончался в машине скорой помощи. Миновав проходную, нападавший зашел в кабинет и выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля, участницу одного из разбирательств.

Пострадавшая была срочно госпитализирована, медики успешно провели операцию и, несмотря на стабильно тяжелое состояние пациентки, дают благоприятный прогноз. Злоумышленника удалось задержать в то время, когда он перезаряжал оружие.

С учетом гибели одного из потерпевших Александр Бастрыкин дал указание переквалифицировать действия нападавшего, которого изначально обвинили в покушении на убийство двух человек. Сейчас следователи ведут допрос подозреваемого. Для оказания практической помощи, сбора и фиксации доказательств, в Новокузнецк направлены специалисты центрального аппарата СК.