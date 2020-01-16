Врачи прооперировали женщину, пострадавшую при стрельбе в Кузбассе

Врачи успешно прооперировали женщину, раненную во время нападения на один из участков мирового суда Новокузнецка. Как рассказал "РГ" пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик, пациентку перевели в реанимацию.

- Женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, но медики дают благоприятный прогноз, - уточнил представитель медучреждения. - Операция длилась около трех часов, жизненно важные органы задеты не были, основные функции организма сохранились.

В администрации Новокузнецка отметили, что городские власти окажут необходимую материальную помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании мирового суда.

Как сообщала "РГ", сегодня утром поступило сообщение о стрельбе в здании мирового суда Новокузнецка на улице Энтузиастов. Позже стало известно о гибели судебного пристава, который скончался в машине скорой помощи. Кроме того, тяжелые ранения получила 43-летняя женщина.

В областном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. По версии следствия, 45-летний мужчина пришел в здание суда с ружьем. На входе его попытался остановить судебный пристав, но был ранен нападавшим в живот и вскоре скончался.

Очевидец происшествия нажал на тревожную кнопку, однако злоумышленника это не остановило. Он прошел в кабинет и выстрелил в женщину, участвовавшую в качестве свидетеля по одному из рассматриваемых дел. Сотрудники Росгвардии задержали стрелка, мотивы нападения сейчас устанавливаются.