В Кузбассе оперируют женщину, раненную при стрельбе в суде

Женщина, тяжело раненная сегодня вооруженным посетителем участка мирового суда в Центральном районе Новокузнецка, находится на операционном столе.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного центра медицины катастроф, у пострадавшей ранение лица и ног. По словам медиков, которые делают все возможное и пока воздерживаются от прогнозов, операция продлится не меньше трех часов.

Как писала "РГ", стрельбу из ружья в помещении мирового суда утром в четверг открыл 45-летний мужчина, вошедший туда с ружьем. Судебный пристав, который преградил дорогу стрелявшему, скончался в медучреждении от ранения в живот. Вторая пострадавшая - женщина, проходящая свидетельницей по делу, - в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство двух лиц продолжается. Как сообщили в СУ СК по региону, дело может быть переквалифицировано на статью об убийстве - в связи со смертью одного из пострадавших. Подозреваемый заключен под стражу.