СК направил в Кемерово специалистов после сообщений о стрельбе

Из центрального аппарата Следственного комитета в Кемерово вылетели самые опытные криминалисты после возбуждения уголовного дела о стрельбе в мировом суде.

О направлении спецов из Москвы только что распорядился Александр Бастрыкин. Им поставлена задача - "оказать помощь в сборе и фиксации доказательств".

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко:

- По версии следствия, утром 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время стрелявший прошел в здание суда, где и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После этого подозреваемый был задержан приставами и прибывшими сотрудниками Росгвардии. Потерпевшие госпитализированы, 45-летний судебный пристав от полученного ранения в живот скончался в больнице.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "покушение на убийство двух лиц".