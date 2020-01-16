Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде

Власти Новокузнецка окажут необходимую материальную помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании мировых судей.

Как рассказали "РГ" в администрации города, источники финансирования и нужные суммы сейчас уточняются. Ситуация находится на личном контроле главы Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Напомним, стрельба в здании мировых судей Новокузнецка на улице Энтузиастов произошла сегодня утром. Позже стало известно о гибели судебного пристава, который скончался в машине скорой помощи. Кроме того, тяжелые ранения получила 43-летняя женщина.

В областном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Подозреваемый находится под стражей. Известно, что он был потерпевшим по уголовному делу.