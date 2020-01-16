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16.01.2020 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Власти Новокузнецка окажут необходимую материальную помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании мировых судей.

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Как рассказали "РГ" в администрации города, источники финансирования и нужные суммы сейчас уточняются. Ситуация находится на личном контроле главы Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Напомним, стрельба в здании мировых судей Новокузнецка на улице Энтузиастов произошла сегодня утром. Позже стало известно о гибели судебного пристава, который скончался в машине скорой помощи. Кроме того, тяжелые ранения получила 43-летняя женщина.

В областном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Подозреваемый находится под стражей. Известно, что он был потерпевшим по уголовному делу.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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