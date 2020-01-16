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16.01.2020 11:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барк "Седов" в ходе кругосветки прошел по линии экватора

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Сергей Ещенко/ТАСС Фото: Сергей Ещенко/ТАСС
Фото: Сергей Ещенко/ТАСС

Крупнейший парусник мира - четырехмачтовый барк "Седов", совершающий кругосветное плавание, пересек экватор и вышел в южное полушарие земли.

Фото: Валерий Сомкин/РГ
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания

Перед этим, как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, капитан "Седова" принял решение лечь на курс 270 градусов, и в течение часа барк шел по линии экватора, пройдя восемь морских миль.

Таким образом, борта судна оказались по разные стороны экватора, и все желающие могли сколько угодно пересекать эту условную границу, разделяющую планету на две части, просто проходя по палубе. В это время на барке был торжественно поднят самый большой флаг России, а гимн нашей страны прозвучал сразу на двух полушариях.

Большинство курсантов учебных заведений Росрыболовства, которые проходят практику на борту "Седова", и некоторые члены экипажа впервые пересекли экватор. А значит, им предстоит пройти ритуал посвящения и окунуться в бассейн с забортной водой на празднике Нептуна, который состоится на корабле по старинной морской традиции.

Сейчас "Седов" держит курс на Монтевидео (Уругвай), заход в этот порт предусмотрен 6 февраля.

Напомним, барк вышел из Калининграда 8 декабря, прошел с тех пор 4,9 тысячи морских миль и совершил заходы в иностранные порты Брест, Виго и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Тем временем

Другой парусник - участник кругосветки, "Крузенштерн", пересек экватор 13 января. Сейчас он следует в бразильский Рио-де-Жанейро, куда должен прибыть 22 января. Фрегат "Паллада" прошел уже треть пути и успешно преодолел 30-ю параллель южной широты. 

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Общество Наука Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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