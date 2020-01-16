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16.01.2020 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге при домашних родах умер ребенок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в квартире на проспекте Пятилеток при родах умер ребенок, сообщает прокуратура Северной столицы.

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Сейчас ведомство выясняет все детали этой истории, как проходили роды, знали ли о беременности женщины медицинские организации, состояла ли она на учете в женской консультации.

В Петербурге, как и по всей стране, трагедии при домашних родах случаются периодически. Так, в конце декабря в квартире по улице Лидии Зверевой при домашних родах скончался младенец. В конце ноября в Ростове-на-Дону здоровая девочка умерла при родах в ванной.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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