В Петербурге при домашних родах умер ребенок

В Петербурге в квартире на проспекте Пятилеток при родах умер ребенок, сообщает прокуратура Северной столицы.

Сейчас ведомство выясняет все детали этой истории, как проходили роды, знали ли о беременности женщины медицинские организации, состояла ли она на учете в женской консультации.

В Петербурге, как и по всей стране, трагедии при домашних родах случаются периодически. Так, в конце декабря в квартире по улице Лидии Зверевой при домашних родах скончался младенец. В конце ноября в Ростове-на-Дону здоровая девочка умерла при родах в ванной.