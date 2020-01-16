Поезд Петербург - Севастополь начал курсировать через день

Поезда "Таврия", следующие в Крым из Санкт-Петербурга и обратно через Крымский мост, с 15 января перешли на новое расписание и до начала курортного сезона будут ходить через день.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "ГрандСервис Экспресс".

Поезд №7 Санкт-Петербург - Севастополь будет курсировать через день с 15 января, а поезд №8 из Севастополя - с 17 января. Ранее, начиная с 23 декабря, поезда питерского направления ходили на полуостров и обратно ежедневно.

В то же время двухэтажные поезда московского направления №27 Москва - Симферополь и №28 Симферополь - Москва продолжат курсировать ежедневно.

Напомним, ранее стало известно, что за новогодние каникулы поездами "Таврия" воспользовались более 11 тысяч человек. В то же время минкурортов РК сообщило, что из почти 210 тысяч туристов, посетивших Крым в новогодние и рождественские праздники, семь процентов прибыли поездами.