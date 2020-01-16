Три фракции поддержат кандидатуру Мишустина

В Госдуме состоялись встречи фракций с кандидатом на пост премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным. Три из четырех фракций решили поддержать кандидатуру, КПРФ воздержится при голосовании.

Голосование состоится на сегодняшнем пленарном заседании.

Фракция "Единая Россия", как ранее писала "РГ", приняла единогласное решение поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы кабмина.

"За" и думская фракция "Справедливая Россия". Ее лидер Сергей Миронов заявил, что депутаты уверены: Михаил Мишустин готов для работы в качестве премьер-министра. Кандидату в ходе встречи, по его словам, были заданы "очень острые и непростые вопросы".

- Мы уверены, что кандидат на должность председателя правительства готов к работе, готов к сотрудничеству, - заявил он. - Отвечал на вопросы откровенно.

Говоря о своем личном впечатлении от кандидата, Миронов назвал его "профессионалом". В частности, Мишустин профессионально ответил депутатам на тему возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

- Мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала, - заявил лидер "СР".

- Мне кажется, что очень хорошо, что у нас председатель правительства будет "без портфеля", - подчеркнул глава фракции. - Это очень важно, он будет заниматься делом.

По мнению политика, кандидат справится с реализацией национальных проектов. Однако здесь многое зависит от региональной власти.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал похожую позицию - Мишустин справится, но нужно, "чтобы не мешали на местах".

- Виноваты местные чиновники и губернаторы, - отметил политик. Он выразил надежду, что новый премьер-министр "сумеет на них надавить как следует именно через экономические методы, показать им, в чем они отстают, что задерживают, в чем тормозят".

Большинство членов фракции ЛДПР, по его словам, поддержат кандидатуру. "Мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры, чтобы цифровизация шла по всем направлениям", - сказал глава фракции и добавил, что Михаил Мишустин имеет большие достижения на налоговой службе.

- Мы обсуждали... освобождение от налогов всех малоимущих, списание долгов нашим гражданам. В этом плане он специалист, - сказал Жириновский журналистам.

Мало того, депутаты уже представили кандидату своих претендентов на посты в новом кабмине, сообщил Жириновский.

- Будем надеяться, что если не сейчас, то в другой раз кто-то из наших депутатов станут или министрами, или замминистра, - сказал он.

По его словам, ЛДПР хотела бы получить посты в министерствах труда, просвещения, юстиции, спорта и в МИДе. "У нас тоже специалисты, - пояснил политик. - Мы не берем так просто, от фонаря".

Фракция КПРФ воздержится при голосовании, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент, - сказал политик. - Мы не можем сейчас голосовать "за" по той причине, что не знаем состав команды, не знаем программу, потому что многое зависит от того, какой курс выберет президент.

При этом он заявил, что фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют ее программным установкам.

Зюганов отметил, что пока рано что-то прогнозировать на тему работы Мишустина на посту премьер-министра, так как ему в случае вступления на пост потребуется время для изучения ситуации.

Ранее, напомнил он, фракция не голосовала за кандидатуру на этот пост Дмитрия Медведева. Фракция посчитала, что он продолжит "финансовую и экономическую политику Гайдара и Кудрина, что потом подтвердилось", добавил Зюганов.

На встрече с кандидатом фракция, по его словам, предложила рассмотреть вопрос о том, как удвоить ассигнования на социальную сферу.

- Есть ключевые направления - это модернизация, новейшие технологии, цифровые технологии, сохранение экологии, - заявил политик. - К слову сказать, если посмотреть, как выполняются национальные проекты, они выполняются на четверть, на половину, вообще провалены средства.

В связи с этим будущему правительству "надо будет сидеть и определяться, с кем и какими средствами реализовывать эту программу", считает Зюганов.

- Пока таких ответов мы не можем услышать в силу того, что ему надо разбираться, согласовывать с президентом, - резюмировал он.

Кроме того, депутаты предложили Мишустину "попробовать уже в начальной стадии провести ту идею, которая заложена в изменениях в Конституцию", предложенных президентом РФ в Послании Федеральному собранию. А именно, начать консультации с фракциями. В их рамках надо "посмотреть кадровый состав" и рассмотреть предложения в "новую программу возрождения страны, которая отталкивается от Послания президента".

Новому главе правительства, считает он, надо "взять на себя обязательства вытащить страну уже в этом году на темпы выше мировых".

- Мы открыты для этой работы и будем энергично помогать в реализации программы и, прежде всего, установок президента войти в пятерку, одолеть бедность, остановить умирание и прорываться в новых технологиях, - подчеркнул Зюганов.

По его словам, КПРФ предложит свои кандидатуры в состав нового кабмина, если кандидат на пост премьера учтет пожелания фракции в своей программе.