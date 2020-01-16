Володин рассказал, как Дмитрий Медведев продолжит работу с Госдумой

Дмитрий Медведев, который остается председателем "Единой России" после отставки с поста премьер-министра, намерен продолжить работу с фракцией в партийном формате. Такими планами бывший председатель правительства поделился с депутатами.

О разговоре с Медведевым на эту тему сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече фракции "Единая Россия" с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным. Беседа проходила в закрытом формате, так что журналистам ее содержание передал один из участников данного мероприятия.

"Володин сообщил, что до начала встречи разговаривал по телефону с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который передал депутатам фракции слова приветствия", - сказал участник встречи.

По словам спикера Госдумы, "Медведев подчеркнул, что ему было очень комфортно работать с фракцией, и он надеется, что эта работа продолжится уже в рамках партийного формата".

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что Медведев остается председателем партии.