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16.01.2020 11:54
Рубрика: Власть

Володин рассказал о главном напутствии депутатов Михаилу Мишустину

Текст: Татьяна Замахина
На встрече фракции "Единая Россия" с кандидатом на пост председателя правительства РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин дал Михаилу Мишустину характеристику, а также озвучил главное напутствие депутатов будущему главе правительства - в случае одобрения кандидатуры.

Напомним, что кандидатура главы ФНС была предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Сегодня Госдума рассмотрит данный вопрос. До этого кандидат встретился со всеми парламентскими фракциями.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Главное напутствие фракции "Единая Россия" - эффективно работать и выполнить задачи, поставленные президентом в Послании Федеральному собранию, заявил Володин.

"Послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе", - сказал он.

Володин считает, что кандидат на пост главы правительства РФ с задачами справится. По его словам, он является ответственным профессионалом с современным подходом к делу.

"Это человек, который сделал себя сам", - заявил глава нижней палаты.

Он назвал "непростым" путь Мишустина в системе исполнительной власти.

- Можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, - самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, - профессиональный и ответственно относится к порученному делу, - подчеркнул Володин.

Со своей стороны он добавил, что кандидат прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи.

Ранее стало известно, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Правительство России подало в отставку

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