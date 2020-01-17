Эпидемия пневмонии нового типа унесла жизнь еще одного человека в КНР

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в результате заражения пневмонией нового типа скончался второй человек. Им оказался 69-летний мужчина.

Симптомы заболевания пациент обнаружил 31 декабря, медицинская помощь не привела к улучшениям, передает РИА Новости.

Первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января. В настоящее время в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. К пятому января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и по одному в Сингапуре, Таиланде и в Японии.

Китайские эпидемиологи ранее установили, что возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

Пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос относительно возможности вируса передаваться от человека к человеку. Об этом говорят и во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).