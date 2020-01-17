Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.01.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Genesis приоткрыл завесу над будущими новинками

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На прошедшей 15 января презентации кроссовера Genesis GV80 выступление ответственного за дизайн концерна Hyundai Люка Донкервольке о новых фамильных чертах в продуктах марки сопровождала видеографика на стене сцены, изображающая ряд автомобилей марки в темном пространстве под световыми бликами. Дизайнер иронично заметил, что аудитория желала бы рассмотреть изображения в деталях, но для этого - не время.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Когда Toyota представит Land Cruiser 300

На общем изображении видны виновник торжества среднеразмерный семиместный кроссовер GV80, далее компактный кроссовер GV70, выход которого ожидается в этом году. Рядом пара седанов. По световому маркеру головной оптики ясно, что ни один из них не G90. Предположительно это новый седан бизнес-класса G80 и обновленный среднеразмерный G70. Представлены они будут в течение года-двух.

Далее два концепт-кара последних лет: купе gran turismo Essentia, дизайн которого создан под руководством Саши Селипанова, автора внешнего облика Bugatti Chiron; и компактный электромобиль Mint. Essentia воплотится в виде серийного купе на электротяге не позже 2021 года. Никакой ясности с перспективой промышленного производства Mint нет. Общая логика изображения причисляет и его к серийным продуктам. Но экзотичная концепция со всего двумя посадочными местами при четырех метрах габаритной длины делает этот вывод весьма сомнительным.

Серийный водородомобиль Toyota Mirai сохранил дизайн концепта
Появилась первая фотография рестайлингового Volkswagen Tiguan
#Genesis