Genesis приоткрыл завесу над будущими новинками

На прошедшей 15 января презентации кроссовера Genesis GV80 выступление ответственного за дизайн концерна Hyundai Люка Донкервольке о новых фамильных чертах в продуктах марки сопровождала видеографика на стене сцены, изображающая ряд автомобилей марки в темном пространстве под световыми бликами. Дизайнер иронично заметил, что аудитория желала бы рассмотреть изображения в деталях, но для этого - не время.

На общем изображении видны виновник торжества среднеразмерный семиместный кроссовер GV80, далее компактный кроссовер GV70, выход которого ожидается в этом году. Рядом пара седанов. По световому маркеру головной оптики ясно, что ни один из них не G90. Предположительно это новый седан бизнес-класса G80 и обновленный среднеразмерный G70. Представлены они будут в течение года-двух.

Далее два концепт-кара последних лет: купе gran turismo Essentia, дизайн которого создан под руководством Саши Селипанова, автора внешнего облика Bugatti Chiron; и компактный электромобиль Mint. Essentia воплотится в виде серийного купе на электротяге не позже 2021 года. Никакой ясности с перспективой промышленного производства Mint нет. Общая логика изображения причисляет и его к серийным продуктам. Но экзотичная концепция со всего двумя посадочными местами при четырех метрах габаритной длины делает этот вывод весьма сомнительным.