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17.01.2020 11:25
Рубрика: В мире

Япония ужесточит контроль накануне Олимпиады в связи с обнаружением пневмонии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Япония примет дополнительные меры санитарного контроля перед проведением Летней Олимпиады в связи с обнаружением на территории страны пневмонии нового вида. Об этом на пресс-конференции рассказала министр по делам Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио Сэйко Хасимото.

Фото: iStock
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"В связи с выявлением в Японии коронавируса нового типа нам необходимо будет принять более строгие меры, направленные на предотвращение ввоза в страну инфекционных заболеваний", - отметила она. По ее словам, японское правительство совместно с оргкомитетом проведения Летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио 2020 года готовы провести такую работу.

Накануне инфицирование коронавирусом нового типа было зарегистрировано в японской префектуре Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в указанном регионе. В начале января мужчина посетил город Ухань (провинция Хубэй в КНР - прим. "РГ") и после возвращения в Японию почувствовал недомогание. Пациента в скором времени госпитализировали. Местные врачи быстро поставили его на ноги и 15 января выписали из больницы.

После данного случая кабинет министров Японии усилил изучение информации о пневмонии нового типа. В частности, в канцелярии премьер-министра при кризисном штабе был учрежден отдел по сбору соответствующих данных.

Фото: iStock
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Изначально пневмония нового типа была выявлена в Китае. Там сообщили о вспышке в городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту на территории Поднебесной зафиксирован 41 случай заболевания, при этом два человека от болезни уже скончались. Пятеро пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Двенадцать человек выписаны из медицинских учреждений.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом была обнаружена на территории Таиланда. Речь идет о 61-летней женщине, прилетевшей из Ухани в Бангкок. На данный момент ее здоровью ничто не угрожает.

Пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос относительно возможности вируса передаваться от человека к человеку. Об этом говорят и во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

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