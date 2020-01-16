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16.01.2020 04:30
Рубрика: В мире

Первый случай заражения пневмонией нового типа произошел в Японии

В Японии произошел первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа. Пациентом является гражданин Китая, проживающий в японской префектуре Канагава.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Как сообщает Kyodo, мужчина недавно побывал в китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания. В настоящее время он уже выписан из больницы.

Власти Японии организовали кризисный штаб для сбора информации и принятия мер по предотвращению распространения вируса.

Напомним, в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. К пятому января число инфицированных возросло до 59 человек, а 163 находились на карантине. Власти этой страны сообщили о первом смертельном случае. Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

Карантинные меры введены и в Китае, где с авиарейсов из города Ухань снимают и помещают под наблюдение медиков пассажиров, имеющих признаки респираторной инфекции - лихорадку, одышку. Усилен санитарно-карантинный контроль и в приграничных с Китаем российских регионах.

Китайские эпидемиологи ранее установили, что возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.

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