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17.01.2020 03:28
Рубрика: В мире

Минбезопасности США призвало Пентагон финансировать возведение стены

Министерство внутренней безопасности США потребовало у Пентагона оплатить строительство 434 километров стены на границе с Мексикой. Рассмотрение запроса займет около двух недель.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Как передает Reuters, предыдущие требования, касающиеся финансирования строительства пограничной стены, были удовлетворены Пентагоном лишь частично. О какой сумме речь идет на этот раз, не сообщается.

Ранее суд запретил президенту США Дональду Трампу использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены. Этих денег могло бы хватить на строительство 280 километров заграждений.

Пограничная стена была главным обещанием предвыборной кампании Трампа 2016 года. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента - центральной в его программе на переизбрание в 2020 году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

В мире США Дональд Трамп

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