Рабочая группа не будет изменять первые две главы Конституции, они незыблемы

"Конституция - работающий документ. Нужно найти такие юридические формулы, которые не обнулят, а только укрепят те достижения, которые уже существуют", - сказала, открывая заседание, Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

По ее словам, дискуссия будет идти в русле тех тезисов, которые высказал президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в среду и на встрече с членами рабочей группы в четверг.

"Могут появиться новые предложения, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит воздержаться и не уходить за пределы Послания. Потому что есть очень высокий риск отступить от идеи предложенных изменений и вольно или невольно трансформировать замысел этих изменений", - считает Хабриева.

Предложения о внесении поправок не будут касаться первой и второй глав Основного закона, где речь идет об основах конституционного строя, а также правах и свободах человека и гражданина. Не будет обсуждаться и девятая глава, где говорится как раз о порядке изменения Конституции, заявил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

"Исходя из Послания президента, из вчерашнего совещания с ним, мы будем работать над поправками, которые прозвучали в Послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы", - подчеркнул он.

Внесение изменений в Основной закон, по его словам, потребует корректировки целого ряда законов, в том числе, о правительстве, о Конституционном и Верховном судах и судебной системе. Однако эти задачи не входят в компетенцию рабочей группы. "Мы сосредоточимся исключительно на подготовке предложений по изменению Конституции", - уточнил Крашенинников.

Россия и после внесения изменений в Конституцию продолжит выполнять все свои международные обязательства, заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим принципиальные моменты, в том числе, связанные с обеспечением верховенства Конституции. Конечно же, ее верховенство должно быть безусловно обеспечено, но Россия остается последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остается членом большой европейской семьи, мы и дальше следуем той традиции, которую заложили в текст авторы Конституции 1993 года", - подчеркнул сенатор.

"Послание имеет еще и очень большой моральный и нравственный смысл", - продолжил Клишас. Он привел в пример предложения президента, касающиеся требований к кандидатам на замещение высоких государственных должностей. По мнению российского лидера, им нельзя иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. "Звучат дискуссии, что это урегулировано специальными законами. Но это нравственный, моральный момент, он позволяет нам поднимать многие нормы в этой сфере на уровень конституционного регулирования", - отметил Андрей Клишас.

Он поблагодарил СМИ за большое внимание к работе группы и предостерег от соблазна додумывать за нее те или иные обстоятельства. Накануне, рассказал сенатор, некоторые журналисты сообщали, что группа расформирована. "Сегодня у нас новый анекдот. Сегодня меня ряд СМИ уверяют, что в тех проектах, которые уже написаны, есть положение о том, что Дума будет самораспущена, что будет предусмотрено положение о самороспуске", - сказал он. "Давайте, уважаемые коллеги, представители СМИ, не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе", - обратился он с просьбой к журналистам.

Затем дискуссия продолжилась без участия прессы.

Напомним, в среду Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил вынести на голосование ряд поправок касающихся расширения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета Основного закона в российском правовом пространстве.

В тот же день глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется выработкой предложений по внесению изменений в Конституцию. В нее вошли парламентарии, ученые, общественные и культурные деятели.