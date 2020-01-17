Посадка самолета на недостроенную полосу около Домодедово попала на видео

Пассажиры самолета, севшего на недостроенную полосу московского аэропорта Домодедово, сняли посадку на видео. Любительские кадры из салона опубликовал телеканал РЕН.

На видео не происходит ничего необычного, лайнер снижается и тормозит на полосе. Бортпроводники объявляют, что самолет совершил посадку в Москве. Все, к счастью, прошло так, как если бы воздушное судно приземлилось на действующую ВПП.

Проверки Росавиации и СК по этому факту продолжаются. Оценивается работа компании "ИрАэро", которой принадлежит самолет, а также диспетчерских служб.

Напомним, что на недостроенную полосу сел лайнер, летевший из Ямала. По одной из версий, пилот просто ошибся и перепутал ВПП.