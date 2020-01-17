В Москве задержали семерых сообщников лидера секты "Бога Кузи"

По данным полицейских, подозреваемые занимались противоправной деятельностью в период с 2007 по 2015 год. В общей сложности, похитив за этот период у 15 потерпевших свыше 15 миллионов рублей.

Четверо фигурантов находятся сейчас под подпиской о невыезде. Еще трое задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Среди задержанных - скрипачка Анастасия Чеботарева, известная как жена основателя секты "Бога Кузи" Андрея Попова. Еще в отношении семи участников секты материалы выделены в отдельное производство, фигуранты объявлены в федеральный розыск.

"Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-центре МВД напомнили, что в ноябре 2017 года было окончено расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. "Полицией было установлено, что организатор объединения, называющий себя "Бог Кузя", и его соучастники похищали денежные средства у потерпевших мошенническим путем. Делалось это под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов", - рассказали в МВД.

В июле 2018 года лидер секты, а также три его соучастницы были признаны судом виновными. Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова к 5 годам колонии общего режима.

Согласно приговору, созданная и руководимая Поповым секта "Бога Кузи" представляла собой псевдоправославную группу. Сам Попов выдавал себя за церковнослужителя, а другие фигуранты дела принимали участие в "обрядах" психологического и физического воздействия на граждан. Попов церковного сана не имел, при этом, представляясь священнослужителем, продавал прихожанам различные услуги и товары, в том числе свои стихи. Все это было квалифицировано как мошенничество.

В ходе обысков у сектантов было изъято более 43 миллионов рублей и 100 тысяч долларов. Также были найдены религиозные книги, поддельные печати с реквизитами действующих религиозных организаций. Были обнаружены кроме того документы о сборе пожертвований, записи лекций "Бога Кузи", материалы о деятельности организации и видеозаписи с детским порно.

Кроме Попова по этому делу были осуждены две ближайшие помощницы "Бога Кузи" Надежда Розанова и Жанна Фролушкина. Они получили 4 года и 10 месяцев и 4 года и 11 месяцев колонии, соответственно.