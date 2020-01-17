За пожар на плавбазе возле Курил прокуратура наказала виновных

Дальневосточная транспортная прокуратура после проверки соблюдения законодательства из-за пожара на плавучем заводе "Петр Житников" внесла ряд предупреждений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Директору ОА "ХК "Дальморепродукт", которому принадлежит плавбаза, внесено представление. На предприятии гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих целей помещении, из-за чего и произошло ЧП.

Капитан-директор плавзавода заплатит штраф за нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте (статья 11.16 КоАП РФ).

Прокуратура наказала капитанов морских портов Находка и Владивосток. Первый не обнаружил проблем, а второй узнал, но не стал возбуждать дело об административных правонарушениях. Им внесены представления.

Кроме того, в Сахалино-Курильских и Приморских территориальных управлениях Росрыболовства формально вели работу по контролю за обеспечением безопасности плавания.

Справка "РГ"



Возгорание на плавбазе "Петр Житников" произошло в сентябре прошлого года, когда судно вело промысел у Курильских островов. Экипаж был эвакуирован, погибших и пострадавших нет.