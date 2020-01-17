Зеленский не отправил в отставку премьера после политического скандала

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать шанс премьер-министру страны Алексею Гончаруку после громкого политического скандала. Об этом сообщило агентство УНИАН.

"В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом... я решил предоставить вам (Гончаруку - примечание "РГ") шанс, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", - заявил Зеленский. Украинский лидер констатировал, что у главы кабинета министров есть слабые места, над которыми нужно работать, но он не является нечестным человеком.

В Киеве на этой неделе разгорелся правительственный кризис после того, как в сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском, сделанных якобы на закрытом совещании. В результате в пятницу премьер подал заявление об отставке по собственному желанию.