Новости

В Красноярском крае семья из трех человек погибла в ДТП 18:46
На Новгородчине у организаторов казино нашли гранаты и оружие 18:23
Что известно о новом руководителе ФНС Данииле Егорове 18:13
В Ярославле вынесен второй приговор по делу о пытках в колонии 18:12
Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру 18:06
В Петербурге семь человек пострадали в аварии с автобусом 18:05
В Кузбассе нашли родителей, подбросивших младенца на крыльцо больницы 18:03
Заслуженная артистка РФ арестована по делу "бога Кузи" 17:45
На Кубани арестовали инспектора ГИБДД, у которого нашли драгоценности 17:44
Даниил Егоров назначен главой Федеральной налоговой службы 17:32
В московском метро мужчина попал под поезд и выжил 17:31
Названы самые посещаемые святые источники в России 17:23
Суд арестовал обвиняемого во взятке бывшего вице-мэра Ярославля 17:20
Зеленский потребовал найти причастных к скандалу с "прослушкой" премьера 17:18
Вологодские следователи проверят нападение собаки на детей в школе 17:14
Tesla показала эскиз таинственной новинки 17:09
Реновация пришла еще в один район Москвы 17:03
Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении 16:50
В Красноярском крае транспортер с рабочими провалился под лед 16:45
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении 16:28
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии 16:27
Россия начинает экспорт говядины в Китай 16:26
Нижегородец убил нечестного продавца автомобиля 16:26
Модель Ксения Пунтус прояснила обстоятельства своего падения из окна 16:20
Под Вологдой бойцовская собака покусала шестерых учеников в здании школы 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 17:18
Рубрика: В мире

Зеленский потребовал найти причастных к скандалу с "прослушкой" премьера

Текст: Владимир Шилов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спецслужб до начала февраля установить виновных в прослушивании закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает УНИАН.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет

Правительственный кризис разгорелся в Киеве после того, как в сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском, сделанных якобы на закрытом совещании. В частности, глава кабинета министров в грубой форме заявил, что у президента нет необходимых знаний в финансовой сфере.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.

Ранее в пятницу Гончарук объявил, что написал заявление об отставке с должности премьера по собственному желанию на имя Зеленского. По словам политика, этот шаг вызван стремлением "убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара
Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"
МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года