Зеленский потребовал найти причастных к скандалу с "прослушкой" премьера

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спецслужб до начала февраля установить виновных в прослушивании закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает УНИАН.

Правительственный кризис разгорелся в Киеве после того, как в сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском, сделанных якобы на закрытом совещании. В частности, глава кабинета министров в грубой форме заявил, что у президента нет необходимых знаний в финансовой сфере.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.

Ранее в пятницу Гончарук объявил, что написал заявление об отставке с должности премьера по собственному желанию на имя Зеленского. По словам политика, этот шаг вызван стремлением "убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту".