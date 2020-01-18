Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде

Под стражу на два месяца заключен подозреваемый в стрельбе в мировом суде Новокузнецка.

Как сообщает РИА Новости, "ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Пакалова Артема Владимировича (подозреваемый) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 марта 2020 года".

Напомним, 45-летний мужчина пришел с ружьем в судебный участок № 4 мирового суда Центрального района, расположенный на улице Энтузиастов, 9. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил. Затем он выстрелил в женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля. Мужчину задержали приставы и росгвардейцы.

В результате инцидента судебный пристав скончался, женщину удалось спасти, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Судебный пристав, который погиб, воспитывал четверых детей.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.